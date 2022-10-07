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11:15

Общество

Новости часа: кабмин утвердил изменения в ПДД для водителей электросамокатов

Новости часа: кабмин утвердил изменения в ПДД для водителей электросамокатов

"Утро": плотный поток сформировался на ТТК

Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

"Утро": общая длина заторов в столице составила 106 километров

"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 16 октября

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Это наш город": на станции метро "Рижская" БКЛ завершили установку арок

Первый поезд "Москва-2020" с улучшенной линейной навигацией вышел на Кольцевую линию метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин утвердил изменения в ПДД, в том числе для водителей электросамокатов и гироскутеров.

Наиболее тяжелые осложнения после COVID-19 наблюдается у ревакцинированных более 270 дней назад. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Режим временного ограничения полетов в 11 российских городов продлили до 16 октября. Об этом сообщила Росавиация.

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