Новости часа: кабмин утвердил изменения в ПДД для водителей электросамокатов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин утвердил изменения в ПДД, в том числе для водителей электросамокатов и гироскутеров.

Наиболее тяжелые осложнения после COVID-19 наблюдается у ревакцинированных более 270 дней назад. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Режим временного ограничения полетов в 11 российских городов продлили до 16 октября. Об этом сообщила Росавиация.