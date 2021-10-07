В московском метро запустили поезд, посвященный 80-летию с начала ВОВ

В московском метро запустили новый тематический поезд под названием "Герои и подвиги". В его оформлении участвовало Российское военно-историческое общество.

Состав посвящен 80-летию начала Великой Отечественной войны. У каждого из четырех вагонов своя тематика. В первом пассажиры могут узнать о чудесных спасениях, во втором и третьем рассказывается о подвигах героев войны. В четвертом вагоне – об одном из переломных моментов в битве за Москву.

Курсировать поезд будет по Арбатско-Покровской линии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.