Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию на Солнцевской линии метро. Ее дизайн тесто связан с точными науками. Цифры, которые использовали в оформлении, – это фрагменты последовательности чисел Фибоначчи. Находится платформа на пересечении двух проспектов. Построить ее планировали еще в 1990-е, но открыли 4 года назад.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.