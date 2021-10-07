Выделенную полосу на проспекте Мира в Москве закроют для проезда такси

С 20 октября по выделенной полосе на участке проспекта Мира запретят ездить таксистам. Об этом говорится в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Как рассказали в ведомстве, за четыре года на выделенной полосе произошло 15 ДТП и пострадали 18 человек. В Дептрансе уточнили, что такси перестраиваются через сплошную линию, нарушая правила дорожного движения.

Специалисты ожидают, что теперь движение на участке станет намного безопаснее и быстрее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.