Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию метро глубокого заложения, которую построили в сталинской архитектуре, хотя хрущевский стиль там тоже читается. На этой платформе всегда много студентов, а 11 лет назад она стала первой, где появилась сеть 3G от одного из крупных мобильных операторов.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.