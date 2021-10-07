Пассажиропоток в столичном метро вырос и приблизился к допандемийным значениям

Пассажиров в столичном метро становится больше. Поток поднялся до 83% от допандемийных значений. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В московской подземке сейчас ездят больше людей, чем в Париже, Стамбуле, Берлине и Пекине. Особенно много пассажиров на станциях у бизнес-центров. В частности, на "Белорусской" и "Маяковской".

А на "Кутузовской", например, или "Ботаническом саде" МЦК даже больше народу, чем до начала коронавируса.

Станции и вестибюли постоянно дезинфицируют, поэтому там безопасно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.