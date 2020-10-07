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07 октября 2020, 16:00

Транспорт

Держатели карт "Мир" будут меньше платить за проезд

Держатели карт "Мир" будут меньше платить за проезд

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Держатели бесконтактных карт "Мир" до конца года будут платить на 10 рублей меньше за каждую поездку в столичном метро и на Московском центральном кольце. При этом совершенно неважно, в каком регионе была выпущена карта.

Скидка действует и при оплате с помощью мобильного приложения MirPay. Прикладывать карту или телефон с активированным экраном необходимо к боковому турникету, который поддерживает такой формат оплаты. Скидка действует уже с начала сентября. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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