Держатели карт "Мир" будут меньше платить за проезд

Держатели бесконтактных карт "Мир" до конца года будут платить на 10 рублей меньше за каждую поездку в столичном метро и на Московском центральном кольце. При этом совершенно неважно, в каком регионе была выпущена карта.

Скидка действует и при оплате с помощью мобильного приложения MirPay. Прикладывать карту или телефон с активированным экраном необходимо к боковому турникету, который поддерживает такой формат оплаты. Скидка действует уже с начала сентября. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.