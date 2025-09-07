Собянин: 13,5 млн поездок совершили на первых станциях Троицкой линии метро

С момента запуска пассажиры совершили на первых станциях Троицкой линии метро 13,5 миллиона поездок. О том, как изменилась после этого жизнь москвичей, рассказал в своем канале в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, пассажирам стало удобнее добираться до районов Обручевский, Коньково, Теплый Стан, Проспект Вернадского, Ломоносовский и Коммунарка, в которых живут 800 тысяч москвичей. В декабре 2024 года запустили еще три станции: "Корниловскую", "Коммунарку" и "Новомосковскую".

