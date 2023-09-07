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07 сентября, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 сентября

Новости часа: Собянин открыл финишный участок северной части Люблинско-Дмитровской линии

"Актуальный репортаж": Москвичам рассказали о больших транспортных проектах столицы

Время действия бесплатных пересадок увеличили для пассажиров МЦД-3 и МЦД-4

Самолет Red Sea Airlines отправился в египетский Шарм-эль-Шейх после длительной задержки

Новости часа: Собянин открыл участок северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро

Собянин открыл финишный участок северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро

Новости часа: Собянин открыл последние три станции Люблинско-Дмитровской линии метро

Москвичам рассказали, на каком транспорте быстрее добраться до аэропорта Внуково

Собянин открыл последние три станции Люблинско-Дмитровской линии метро

Три станции северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро открыли в Москве. Движение запустили на участке от "Селигерской" до "Физтеха". Как рассказал Сергей Собянин, новые станции улучшат транспортную доступность для 500 тысяч жителей Москвы и области. С открытием "Яхромской", "Лианозова" и "Физтеха" длина ветки превысила 43 километра.

В "Зарядье" открылось уникальное подземное выставочное пространство площадью почти 3 тысячи квадратных метров. "Паркинг Галерея" стала третьим по размеру залом в историческом центре Москвы после Гостиного Двора и "Манежа". 7 сентября ее посетил Сергей Собянин. Мэр осмотрел выставку выпускников художественных и архитектурных вузов столицы. 255 молодых авторов представили там более 450 работ разных жанров и видов искусства.

Ко Дню города столичный велопрокат подготовил два новых тарифа всего за 5 рублей, сообщили в столичном Дептрансе. По такой цене можно взять обычные и электрические велосипеды. Акция будет действовать 8, 9 и 10 сентября. Тариф можно выбрать в приложении "Велобайк". Цена доступа к велосипеду – всего 5 рублей, первые 60 минут поездка будет бесплатной, дальше – поминутная тарификация.

Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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