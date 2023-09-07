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07 сентября, 16:15

Транспорт

Москвичам рассказали, на каком транспорте быстрее добраться до аэропорта Внуково

Москвичам рассказали, на каком транспорте быстрее добраться до аэропорта Внуково

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После открытия станции метро "Аэропорт Внуково" попасть в авиагавань своим ходом стало быстрее и дешевле, чем на такси или аэроэкспрессе.

Например, если ехать на метро, то путь от станции "Деловой центр" занимает около 45 минут и обходится в стоимость одной поездки по карте "Тройка". Если передвигаться на машине, то нужно потратить около 50 минут на дорогу. На аэроэкспрессе получится быстрее, однако на билет придется потратить 500 рублей. На такси – около 1 000 рублей, в зависимости от точки старта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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