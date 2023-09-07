Самолет Red Sea Airlines вылетел в египетский Шарм-эль-Шейх

Рейс из Шереметьево в египетский Шарм-эль-Шейх вылетел в пункт назначения. Об этом рассказали пассажиры. Самолет взлетел в 15:14, а в 20:43 должен прибыть в Египет.

Несколько часов назад этот же самолет привез туристов с египетского курорта обратно в Москву. Лайнер Red Sea Airlines не мог вылететь из Египта двое суток. В авиакомпании инцидент объяснили техническими проблемами.

Как выяснила Росавиация, в парке авиаперевозчика имеется всего два воздушных суда, и у одного из них нашли неисправность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.