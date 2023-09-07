Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 16:15

Транспорт

Самолет Red Sea Airlines вылетел в египетский Шарм-эль-Шейх

Самолет Red Sea Airlines вылетел в египетский Шарм-эль-Шейх

Рейс из Шереметьево вылетел в египетский Шарм-эль-Шейх после длительной задержки

Новости часа: Собянин рассказал, сколько человек получили жилье по программе реновации

Жителям столицы рассказали, как быстрее всего можно добраться до Внуково

Движение транспорта затруднено на Беговой улице

Новости часа: 500 тысяч москвичей нашли работу при поддержке службы занятости

Москва 24 сравнила время в пути на метро и машине от центра столицы до аэропорта Внуково

Москвичам рассказали, на каких маршрутах D3 и D4 увеличили время безвозмездной пересадки

ЦОДД спрогнозировал столичный трафик до 7 баллов 7 сентября

Новости часа: полмиллиона горожан нашли работу при поддержке службы занятости

Рейс из Шереметьево в египетский Шарм-эль-Шейх вылетел в пункт назначения. Об этом рассказали пассажиры. Самолет взлетел в 15:14, а в 20:43 должен прибыть в Египет.

Несколько часов назад этот же самолет привез туристов с египетского курорта обратно в Москву. Лайнер Red Sea Airlines не мог вылететь из Египта двое суток. В авиакомпании инцидент объяснили техническими проблемами.

Как выяснила Росавиация, в парке авиаперевозчика имеется всего два воздушных суда, и у одного из них нашли неисправность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика