Москва 24 сравнила время в пути на метро и машине от центра столицы до аэропорта Внуково

После открытия станции метро "Аэропорт Внуково" попасть туда своим ходом стало быстрее. При этом таким способом можно сэкономить.

В среду, 6 сентября, открыт финишный участок Солнцевской линии – две станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Таким образом, метро впервые в России дошло до аэропорта.

На каком виде транспорте добраться до аэропорта легче? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.