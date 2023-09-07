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07 сентября, 14:15

Транспорт

Москва 24 сравнила время в пути на метро и машине от центра столицы до аэропорта Внуково

Москва 24 сравнила время в пути на метро и машине от центра столицы до аэропорта Внуково

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После открытия станции метро "Аэропорт Внуково" попасть туда своим ходом стало быстрее. При этом таким способом можно сэкономить.

В среду, 6 сентября, открыт финишный участок Солнцевской линии – две станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Таким образом, метро впервые в России дошло до аэропорта.

На каком виде транспорте добраться до аэропорта легче? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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