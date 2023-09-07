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07 сентября, 13:30

Транспорт

Росавиация взяла на контроль ситуацию с рейсом Red Sea Airlines из Египта в Москву

Росавиация взяла на контроль ситуацию с рейсом Red Sea Airlines из Египта в Москву

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Росавиация взяла на контроль ситуацию с рейсом Red Sea Airlines

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В Шереметьево приземлился рейс Red Sea Airlines из Египта, который должен был прилететь еще двое суток назад. Перевозчик сообщил о технических проблемах и задержках.

Ситуацию взяла на контроль Росавиация. Ведомство выяснило, что у самолета нашли неисправность. Из-за этого сотни туристов застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха, а также в Шереметьеве, откуда этим же лайнером должны были отправиться на курорт. В ближайшее время обратный рейс также будет выполнен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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