Росавиация взяла на контроль ситуацию с рейсом Red Sea Airlines из Египта в Москву

В Шереметьево приземлился рейс Red Sea Airlines из Египта, который должен был прилететь еще двое суток назад. Перевозчик сообщил о технических проблемах и задержках.

Ситуацию взяла на контроль Росавиация. Ведомство выяснило, что у самолета нашли неисправность. Из-за этого сотни туристов застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха, а также в Шереметьеве, откуда этим же лайнером должны были отправиться на курорт. В ближайшее время обратный рейс также будет выполнен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.