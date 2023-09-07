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07 сентября, 12:45

Транспорт

Велопрокат в Москве будет действовать по специальным тарифам в День города

Велопрокат в Москве будет действовать по специальным тарифам в День города

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Ко Дню города городской велопрокат подготовил два новых тарифа всего за пять рублей. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Таким образом, по этой цене можно взять обычные и электровелосипеды. Акция будет действовать 8, 9 и 10 сентября. Тариф можно выбрать в приложении "Велобайк".

Цена доступа к велосипеду – всего пять рублей. Первые 60 минут поездка будет бесплатной, дальше – поминутная тарификация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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