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07 сентября, 12:15

Транспорт

Эксперты сравнили время в пути на метро и машине от столицы до аэропорта Внуково

Эксперты сравнили время в пути на метро и машине от столицы до аэропорта Внуково

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Эксперты решили сравнить время в пути и выяснить, на каком виде транспорта быстрее добраться – на метро или на машине от центра столицы до аэропорта Внуково. С открытием одноименной станции метро путь от Делового центра до авиагавани занимает 40 минут.

В среду, 6 сентября, открыт финишный участок Солнцевской линии – две станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Так, метро впервые в России дошло до аэропорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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