Эксперты сравнили время в пути на метро и машине от центра столицы до аэропорта Внуково

С открытием станции метро "Аэропорт Внуково" путь от Делового центра до авиагавани занимает 40 минут. Эксперты решили сравнить время в пути и выяснить, на каком виде транспорта быстрее добраться – на метро или на машине от центра столицы до аэропорта Внуково

В среду, 6 сентября, открыт финишный участок Солнцевской линии – две станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Таким образом, метро впервые в России дошло до аэропорта.

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