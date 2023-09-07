Расписание поездов на МЦД-1 изменится 9–10 сентября

В выходные, 9 и 10 сентября, изменится расписание движения поездов на МЦД-1. На Савеловском и Белорусском направлениях интервалы движения составов увеличат до 50 минут, а некоторые поезда проследуют без остановок на станциях Славянский Бульвар, Тестовская и Беговая.

Ограничения связаны с реконструкцией станции Тестовская. Вскоре там появится транспортный узел, который объединит МЦД-4, МЦК и метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.