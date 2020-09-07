Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С запуском МЦД-4 у пассажиров Калужского радиуса появится множество новых маршрутов. Будут доступны удобные пересадки, выгодные тарифы, обновится график движения поездов.

"Возможность "замораживать" годовой абонемент на две недели мы запустили по просьбам пассажиров. Неиспользованные дни прибавятся к общему сроку действия билета, что позволит их сохранить. Это удобная опция, если пассажир уходит в отпуск или на больничный", – отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.

После полного запуска МСД от севера до юга столицы можно будет проехать всего за 40 минут. В зоне "Крупнейшие автодорожные проекты Москвы" в "Манеже" можно увидеть, как МСД упростил поездки.