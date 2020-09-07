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07 сентября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Серийное производство "Москвич 6" началось в столице

В РФ предложиди увеличить размер минимальных выплат по ОСАГО

Время действия бесплатной пересадки на некоторых маршрутах МЦД-3 и МЦД-4 увеличат

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Заморозка годового абонемента на "Тройке" заработала в приложении "Метро Москвы"

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С запуском МЦД-4 у пассажиров Калужского радиуса появится множество новых маршрутов. Будут доступны удобные пересадки, выгодные тарифы, обновится график движения поездов.

"Возможность "замораживать" годовой абонемент на две недели мы запустили по просьбам пассажиров. Неиспользованные дни прибавятся к общему сроку действия билета, что позволит их сохранить. Это удобная опция, если пассажир уходит в отпуск или на больничный", – отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.

После полного запуска МСД от севера до юга столицы можно будет проехать всего за 40 минут. В зоне "Крупнейшие автодорожные проекты Москвы" в "Манеже" можно увидеть, как МСД упростил поездки.

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