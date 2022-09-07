В ночь с 7 на 8 сентября в Москве перекроют центральные улицы

В ночь с 7 на 8 сентября Москве начнут перекрывать центральные улицы в связи с подготовкой ко Дню города. Об этом завили в столичном Дептрансе.

Как сообщили в ведомстве, с 8 до 12 сентября нельзя будет проехать по участку Тверской улицы, от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд и соседним переулкам.

Отмечается, что в местах перекрытий движения, будет запрещена парковка.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.