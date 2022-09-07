Новый путепровод на МКАД открыт на год раньше запланированной даты. Обычно при реконструкции таких объектов перекрывали по несколько полос и ремонтировали поэтапно, в этот раз мост снесли до основания и быстро построили новый.

В районе улицы Верхние поля появится еще 15 километров дорог. Районы Капотня, Люблино, Марьино и Орехово-Борисово Южное теперь поедут быстрее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.