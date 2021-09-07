Проезд по МЦК в День города сделают свободным

В День города, 11 сентября, москвичи смогут бесплатно ездить по Московскому центральному кольцу. Помимо Дня рождения столицы есть и еще один повод для такого подарка: МЦК исполняется пять лет.

С каждым годом число его пассажиров растет, и сегодня поездами-ласточками пользуются ежедневно уже более полумиллиона человек. Подробнее о всех преимуществах центрального кольца – в эфире телеканала Москва 24.