В Дептрансе рассказали о работе МЦК

Проезд по МЦК 11 сентября будет бесплатным. Повода для такого подарка москвичам сразу два – День города и пятилетие центрального кольца. Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов рассказал, что за это время улучшили работу всего кольца.

"Если мы начинали, на кольце были интервалы в час пик 12 минут, потом 5 минут и 10 – не в часы пик, то сегодня ходят с интервалом 4 минуты, не в часы пик – 8 мин", – отметил Ликсутов.

По его словам, уже подошли к тому пределу, который пригородное железнодорожное сообщение может давать такой интервал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.