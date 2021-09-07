"Аэрофлот" отстранил от работы пилотов за отказ привиться от COVID-19

Шесть пилотов "Аэрофлота" остались без зарплаты за отказ от вакцинации. Авиакомпания отстранила от работы сотрудников, которые решили не прививаться от COVID-19. Их отправили в отпуск без сохранения зарплаты.

Как отметили в компании, пилотов отстранили в разное время. На работе перевозчика, как говорят, это никак не отразится, в штате "Аэрофлота" почти 2,5 тысячи пилотов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.