В Москве может появиться новый вид общественного транспорта

В Москве может появиться новый общественный транспорт – водоробус. По словам специалистов, он самый экологичный из всех. Тестировать машину начнут в следующем году.

Директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин прокомментировал появление нового вида общественного транспорта.

"С водородом все абсолютно нейтрально, лучше не придумаешь. Нулевой углеродный след в духе модных требований международного сообщества, все очень красиво. Если смотреть в будущее, даже не очень далекое, – это очень перспективная штука, надо пробовать", – сказал Блинкин.

По словам экспертов, такую машину можно выпускать и на пригородные маршруты. Запас хода у водоробуса – 250 километров. Дополнить парк автобусами на водороде в Москве могут в 2023 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.