07 августа, 22:15

Транспорт

Испытания контактной сети для ВСМ Москва – Петербург начались в Щербинке

Испытания контактной сети для ВСМ Москва – Петербург начались в Щербинке

В Щербинке проходят испытания новой контактной сети для первой в России высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Конструкция позволяет передавать электроэнергию поездам, движущимся со скоростью до 400 километров в час.

Испытания проводятся на базе Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Новая система отличается увеличенным сечением контактного провода – 150 миллиметров вместо привычных 100.

