Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 13:15

Транспорт

Новости регионов: в Краснодарском крае восстановлено движение поездов после падения БПЛА

Новости регионов: в Краснодарском крае восстановлено движение поездов после падения БПЛА

Испытания контактной сети для ВСМ Москва – Петербург продлятся до 2026 года

"Это Москва. Инфраструктура": троллейбусы

Нейросеть Алиса сравнила время пути из Москвы в Петербург на разных видах транспорта

В Щербинке приступили к испытанию новой контактной сети для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 7 августа

В Москве запустят два новых магистральных маршрута с 9 августа

В Москве ввели рейтинг для пользователей электросамокатов

В Сочи испытали новое судно на подводных крыльях "Комета"

Права категории М могут ввести для владельцев питбайков и эндуро

Движение пассажирских поездов в Краснодарском крае восстановлено, сообщили представители Северо-Кавказской железной дороги. Ранее стало известно о технических проблемах из-за обломков беспилотников на путях. В настоящее время более 10 составов задерживаются при отправлении в Крым и обратно. Также изменения в расписании затронули 7 поездов, следующих в Краснодарский край.

Суд в Сочи арестовал фигурантку дела о массовом отравлении чачей до 4 октября. Инцидент произошел с клиентами, покупавшими спиртные напитки на рынке "Казачий". Известно о 3 погибших, однако жертв может быть больше, сообщили в МВД. В свою очередь, СМИ сообщают о 8 погибших. Еще 4 человека находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Следственный комитет проводит проверку после аварийной посадки пассажирского самолета в Астраханской области. Борт "Уральских авиалиний" следовал из Москвы в Сочи. Причиной посадки стали следы задымления в одном из багажных отсеков. Пассажиры сообщали, что бортпроводники предупредили о снижении, а на земле борт встречали спецслужбы. Людей обещали отправить в Сочи на резервном самолете.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортпроисшествиясудырегионывидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика