Новости регионов: в Краснодарском крае восстановлено движение поездов после падения БПЛА

Движение пассажирских поездов в Краснодарском крае восстановлено, сообщили представители Северо-Кавказской железной дороги. Ранее стало известно о технических проблемах из-за обломков беспилотников на путях. В настоящее время более 10 составов задерживаются при отправлении в Крым и обратно. Также изменения в расписании затронули 7 поездов, следующих в Краснодарский край.

Суд в Сочи арестовал фигурантку дела о массовом отравлении чачей до 4 октября. Инцидент произошел с клиентами, покупавшими спиртные напитки на рынке "Казачий". Известно о 3 погибших, однако жертв может быть больше, сообщили в МВД. В свою очередь, СМИ сообщают о 8 погибших. Еще 4 человека находятся в тяжелом состоянии в больнице.



Следственный комитет проводит проверку после аварийной посадки пассажирского самолета в Астраханской области. Борт "Уральских авиалиний" следовал из Москвы в Сочи. Причиной посадки стали следы задымления в одном из багажных отсеков. Пассажиры сообщали, что бортпроводники предупредили о снижении, а на земле борт встречали спецслужбы. Людей обещали отправить в Сочи на резервном самолете.

