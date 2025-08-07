Форма поиска по сайту

07 августа, 07:00

Транспорт

В Москве запустят два новых магистральных маршрута с 9 августа

С 9 августа в Москве начнут работать два новых магистральных маршрута наземного общественного транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы. Новые линии свяжут восток и юго-восток города, обеспечив удобную пересадку на метро, МЦД и социальные объекты.

Маршрут м64 заменит действующий т64. Автобусы будут курсировать от станции метро "Выхино" до района Ивановское. Еще одно изменение коснется маршрутов т74 и № 232 – они объединятся в маршрут м74. Электробусы проследуют от станции Курьяново МЦД-2 до станции Новогиреево МЦД-4.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

