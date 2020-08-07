Новости Московского транспорта

Форма поиска по сайту

07 августа, 14:30

Пользователям кикшеринга начали снижать скорость за нарушения

На автомобильном фестивале "ПроДвижение" представили более 500 экспонатов

Более 30 станций метро откроют в Москве в ближайшие 5 лет

Сервисы аренды электросамокатов ввели ограничение скорости для некоторых пользователей

Собянин: в Москве запущен 220-й электробусный маршрут

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 6 августа

Водителей предупредили о новых правилах на подъезде к Крымскому мосту

ЦОДД предупредил о локальных ограничениях движения в центре Москвы 6 августа

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

ЦОДД установил и модернизировал светофоры по 85 адресам с начала года. Специалисты ЦОДД модернизировали светофоры по 58 адресам и установили новые по 27 адресам. При выборе адресов учитывают статистику аварийности, интенсивность движения, близость социальных объектов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать наземный городской транспорт и делать поездки удобнее для тысяч москвичей и гостей столицы. Новые магистральные маршруты образуют хордовый коридор между ЮВАО и ВАО. Около 40 современных автобусов и электробусов российского производства будут подъезжать ближе к станциям метро, МЦД и социальным объектам, а также помогут пассажирам комфортнее и быстрее передвигаться между районами и округами", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов

На деньги от уличных платных парковок обновят 28 дворов на востоке и юго-востоке Москвы. На придомовых территориях установят дорожные знаки, отремонтируют зоны отдыха, детские площадки, заменят асфальт.

транспортгородвидео

