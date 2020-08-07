Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

ЦОДД установил и модернизировал светофоры по 85 адресам с начала года. Специалисты ЦОДД модернизировали светофоры по 58 адресам и установили новые по 27 адресам. При выборе адресов учитывают статистику аварийности, интенсивность движения, близость социальных объектов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать наземный городской транспорт и делать поездки удобнее для тысяч москвичей и гостей столицы. Новые магистральные маршруты образуют хордовый коридор между ЮВАО и ВАО. Около 40 современных автобусов и электробусов российского производства будут подъезжать ближе к станциям метро, МЦД и социальным объектам, а также помогут пассажирам комфортнее и быстрее передвигаться между районами и округами", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов

На деньги от уличных платных парковок обновят 28 дворов на востоке и юго-востоке Москвы. На придомовых территориях установят дорожные знаки, отремонтируют зоны отдыха, детские площадки, заменят асфальт.