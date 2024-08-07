Перелет из России в зарубежные страны может стать более длительным

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, время в пути из России в некоторые зарубежные странны может увеличиться. Среди них – ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка и Индия.

По словам вице-президента Альянса туристических агентств России Алексана Мкртчяна, перелеты в случае облета Ирана могут увеличиться в среднем на 20 минут. При этом стоимость билетов останется прежней.

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