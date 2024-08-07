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07 августа, 08:30

Транспорт

Дептранс сообщил о транспортной обстановке в Москве 7 августа

Дептранс сообщил о транспортной обстановке в Москве 7 августа

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Дептранс Москвы спрогнозировал вечернюю загруженность дорог на уровне 5–6 баллов

По прогнозам столичного Дептранса, вечером 7 августа городской трафик может составить 5–6 баллов, локальные затруднения ожидаются в центре Москвы, на ТТК и МКАД. Кроме того, строительные работы продолжаются на 52-м километре МКАД, а также на участке с 29-го по 32-й километр дороги.

Также пассажирам метро напомнили, что на Сокольнической линии по будням в часы пик закрыта пересадка со станции "Парк культуры" на Кольцевую линию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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