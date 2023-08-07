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07:45

Транспорт

Володин заявил, что в ГД поддержали использование российских автомобилей чиновниками

Володин заявил, что в ГД поддержали использование российских автомобилей чиновниками

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В Госдуме задались целью пересадить чиновников на отечественный автомобили. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что парламентарии согласны с заявлением Владимира Путина о том, что чиновникам следует пересесть на машины российского производства.

Ранее Путин призвал российских чиновников ездить на отечественных автомобилях. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя поручение президента РФ, отметил, что действующие машины никто утилизировать не будет. Их будут заменять на российские по мере того, как они будут выходить из строя.

Готова ли отрасль ответить на столь высокий запрос? И хватит ли мощностей на весь госаппарат? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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