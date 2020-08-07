Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Путь из Москворечья-Сабурова в Бирюлево Западное стал на треть быстрее благодаря МСД. Запуск движения по МСД на юге города улучшил транспортную доступность для жителей шести районов.

"После обновления Северный и Южный речные вокзалы стали комфортным местом отдыха москвичей и туристов. Кроме того, там регулярно устраивают бесплатные мероприятия для детей и взрослых. За три месяца с начала навигации причалы обоих вокзалов приняли и отправили почти одну тысячу теплоходов с более 160 тысячью пассажирами на борту", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Веломаршрут свяжет 32 столичных парка с метро и другим городским транспортом. Для удобства устанавливается навигация на всем пути следования. Указатели уже сделали у станции метро "Щукинская" и "Университет" на Ломоносовском проспекте.