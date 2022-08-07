В поездах Москва – Симферополь появятся вагоны класса "люкс". Их изготовили на московском предприятии.

Всего в столице оборудовали 370 вагонов повышенной комфортности, а также вагонов ресторанов и салонов. При этом использованы отечественные разработки, например, система вентиляции, водоснабжения и освещения. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.