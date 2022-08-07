На Патриарших прудах водители паркуются на велодорожке

На Патриарших прудах водители готовы нарушать правила парковки, лишь бы встать поближе к ресторану. Теперь они активно занимают велодорожку.

Что можно сделать в такой ситуации? И как не нарушать самому, выезжая на проезжую часть? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.