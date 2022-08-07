К подземному и наземному общественному транспорту в Москве добавится водный. До конца года в тестовом режиме запустят регулярные рейсы электросудов.

Для них уже разработали специальные понтонные причалы. Сейчас заканчивается строительство пассажирских зон первых четырех. О новом способе передвижения – в сюжете телеканала Москва 24.