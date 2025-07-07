07 июля, 19:30Транспорт
Первый беспилотный трамвай начнет перевозить пассажиров в Москве осенью
В Москве этой осенью начнет работать первый беспилотный трамвай, который будет перевозить пассажиров в полностью автономном режиме. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.
В тестовом режиме инновационный трамвай уже проехал по столичным улицам более 6 тысяч километров. По словам Ликсутова, за все время испытаний беспилотный трамвай ни разу не нарушил правил дорожного движения. Переход на беспилотные технологии значительно повысит безопасность и надежность трамвайной сети. К 2030 году планируется, что около 30–40% городских трамваев будут работать в автономном режиме.
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