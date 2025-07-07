РЖД добавили четыре поезда между Москвой и Петербургом из-за отмен рейсов

РЖД назначили четыре дополнительных поезда между Москвой и Санкт-Петербургом – спрос на железнодорожные билеты резко вырос после массовых задержек и отмен авиарейсов. По данным Росавиации, за прошедшие выходные авиакомпаниям пришлось отменить 485 рейсов в центральной части страны.

Еще около сотни самолетов ушли на запасные аэродромы. Многие пассажиры были вынуждены ждать отправления более восьми часов, часть оформила возврат билетов, а для остальных были организованы питание и размещение в гостиницах.

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