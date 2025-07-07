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07 июля, 22:30

Транспорт

РЖД добавили четыре поезда между Москвой и Петербургом из-за отмен рейсов

РЖД добавили четыре поезда между Москвой и Петербургом из-за отмен рейсов

Бесплатная раздача воды началась на московских вокзалах и двух станциях МЦД

Среднее время ожидания рейсов в Шереметьево составило около 2 часов

Вице-спикер ГД Кузнецова оказалась в числе пассажиров, чей рейс задержали в Шереметьево

В Шереметьево зафиксировали задержки рейсов на прилет и вылет

Эксперты назвали отличия новых поездов "Иволга 4.0" от прошлых модификаций

Билеты на поезда между Москвой и Петербургом раскупили из-за ограничений в аэропортах

Росавиация сообщила о стабильной работе всех аэропортов страны

ФАС предложила ввести сбор за возврат железнодорожных билетов

Сотни пассажиров не смогли улететь из-за ограничений в аэропорту Шереметьево

РЖД назначили четыре дополнительных поезда между Москвой и Санкт-Петербургом – спрос на железнодорожные билеты резко вырос после массовых задержек и отмен авиарейсов. По данным Росавиации, за прошедшие выходные авиакомпаниям пришлось отменить 485 рейсов в центральной части страны.

Еще около сотни самолетов ушли на запасные аэродромы. Многие пассажиры были вынуждены ждать отправления более восьми часов, часть оформила возврат билетов, а для остальных были организованы питание и размещение в гостиницах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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