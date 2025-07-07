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07 июля, 13:15

Транспорт

Эксперты назвали отличия новых поездов "Иволга 4.0" от прошлых модификаций

Эксперты назвали отличия новых поездов "Иволга 4.0" от прошлых модификаций

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Новые "Иволги 4.0" недавно стали курсировать на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД). Эти поезда, по словам разработчиков, заметно отличаются от тех, что выпускали еще пару лет назад.

В частности, у составов плавный и бесшумный ход, а максимальная скорость разгона составляет до 160 километров в час. Вместительность поездов составляет 768 пассажиров, для комфорта которых внутри вагонов были установлены умное освещение, система климат-контроля, а также зарядки для гаджетов трех типов.

Однако "Иволги 4.0" не только красивые и комфортные, указывают эксперты. Их главной задачей было разгрузить пассажиропоток, потому что Ярославское направление очень популярное и им ежедневно пользуются около 300 тысяч пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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