07 июля, 13:15Транспорт
Эксперты назвали отличия новых поездов "Иволга 4.0" от прошлых модификаций
Новые "Иволги 4.0" недавно стали курсировать на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД). Эти поезда, по словам разработчиков, заметно отличаются от тех, что выпускали еще пару лет назад.
В частности, у составов плавный и бесшумный ход, а максимальная скорость разгона составляет до 160 километров в час. Вместительность поездов составляет 768 пассажиров, для комфорта которых внутри вагонов были установлены умное освещение, система климат-контроля, а также зарядки для гаджетов трех типов.
Однако "Иволги 4.0" не только красивые и комфортные, указывают эксперты. Их главной задачей было разгрузить пассажиропоток, потому что Ярославское направление очень популярное и им ежедневно пользуются около 300 тысяч пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.