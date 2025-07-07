В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 7 июля

Наиболее плотное движение в столице в настоящий момент наблюдается на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и на Большой Черкизовской улице в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне ТТК в районе Лужнецкой эстакады, на участке МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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