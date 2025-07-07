07 июля, 08:15Транспорт
Городские камеры показали умеренное количество авто на Волгоградском проспекте
С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах. На Волгоградском проспекте наблюдается умеренное количество автомобилей. Никаких серьезных затруднений не фиксируется.
Аналогичная ситуация сложилась на площади Крестьянская застава, а также на Чурской эстакаде Третьего транспортного кольца (ТТК).
Горожанам также напомнили о городском транспорте, который может доставить в нужную точку города без затруднений и задержек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.