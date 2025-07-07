Городские камеры показали умеренное количество авто на Волгоградском проспекте

С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах. На Волгоградском проспекте наблюдается умеренное количество автомобилей. Никаких серьезных затруднений не фиксируется.

Аналогичная ситуация сложилась на площади Крестьянская застава, а также на Чурской эстакаде Третьего транспортного кольца (ТТК).

Горожанам также напомнили о городском транспорте, который может доставить в нужную точку города без затруднений и задержек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.