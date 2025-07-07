07 июля, 07:15Транспорт
Городские камеры показали, что происходит на дорогах Москвы
С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку в городе. На Волгоградском проспекте в данный момент не наблюдается скопления автомобилей.
Аналогичная ситуация фиксируется и на Рязанском проспекте, однако там машин на дороге немного больше. Тем не менее что в сторону центра, что в сторону области трафик свободный – водители смогут спокойно проехать.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.