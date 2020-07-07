Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В столице обновили схемы регулярных речных и прогулочных маршрутов. Туристы и горожане смогут с ними ознакомиться на всех причалах речного электротранспорта, экранах в электросудах, а также на ключевых причалах прогулочных судов.

"Первая "Иволга 4.0" с пассажирами вышла на Ярославское направление Московской железной дороги. Старт масштабному проекту по обновлению пригородных поездов дали Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Регистрация открылась на костюмированный фестиваль "Вот сап, Москва!", который пройдет 13 июля в парке "Музеон". Заявку на участие можно подать на сайте мероприятия.