Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Готовность участка дублера от улицы Александры Монаховой до развязки Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе – почти 40%, сообщил Сергей Собянин. С открытием нового участка у жителей ТиНАО появится выезд на указанную трассу. Открыть движение планируется уже в этом году.

"Город заключил договор с компанией о редевелопменте двух участков бывшей промзоны Южное Бутово общей площадью 30,7 гектара. Акцент будет сделан на создании сбалансированной застройки. Наряду с жильем там возведут объекты социальной, общественно-деловой, производственной и коммунальной инфраструктуры. В результате реализации проекта будет создано свыше четырех тысяч рабочих мест", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В районе Ново-Переделкино продолжается строительство школы, которая войдет в состав образовательного комплекса № 1238. Общая площадь учреждения на 550 мест составит 8,8 тысячи квадратных метров.