Пассажирам общественного транспорта раздали почти 90 тыс бутылок с водой за неделю

Пассажирам общественного транспорта за неделю жары раздали почти 90 тысяч бутылок воды. Ее можно было бесплатно получить в метро, на автовокзалах и на речных причалах.

Кроме того, воду предлагали пассажирам автобусов от "Аэроэкспресса". Можно было взять ее и в пригородных кассах Ленинградского вокзала, а также на станциях Ховрино, Сходня, Химки и Зеленоград-Крюково.

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