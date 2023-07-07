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07 июля, 17:55

M24.RU

Москвичам рассказали, как меняется транспортная отрасль в столице

Москвичам рассказали, как меняется транспортная отрасль в столице

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7 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "10 лет Транспортной Ассоциации Московской Агломерации: о результатах работы объединения".

Перед журналистами выступили:

  • председатель правления, директор Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли "ТАМА" Норайр Блудян;
  • заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Владимир Романовский;
  • начальник управления административной практики Московской административной дорожной инспекции Дмитрий Рудаков;
  • начальник департамента стратегического развития ЦППК Илья Терешко;
  • генеральный директор ООО "Группа автолайн" Альберт Ахметшин.
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