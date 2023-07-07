07 июля, 17:55M24.RU
Москвичам рассказали, как меняется транспортная отрасль в столице
7 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "10 лет Транспортной Ассоциации Московской Агломерации: о результатах работы объединения".
Перед журналистами выступили:
- председатель правления, директор Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли "ТАМА" Норайр Блудян;
- заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Владимир Романовский;
- начальник управления административной практики Московской административной дорожной инспекции Дмитрий Рудаков;
- начальник департамента стратегического развития ЦППК Илья Терешко;
- генеральный директор ООО "Группа автолайн" Альберт Ахметшин.