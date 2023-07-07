Два десантных корабля задействовали в работе Керченской переправы. Туристам, направляющимся в Крым, теперь помогают военные.

В Керченский порт прибыл большой десантный корабль – он переправил из порта "Кавказ" больше десяти грузовых машин. Это был пробный рейс для доставки гражданских автомобилей из Краснодарского края, где много дней сохранялась пробка перед Крымским мостом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.