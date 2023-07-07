Новости часа: москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Час пик в Москве 7 июля начнется в 16:00. По городу быстрее будет передвигаться на метро, сообщили в ЦОДД.

Прокурорам в России поручили следить за ценами на авиа- и железнодорожные билеты. Об этом заявили в Генпрокуратуре.

Режим повышенной готовности из-за увеличения уровня воды в реках ввели в Иркутске. Об этом рассказала администрация города.