Центр Москвы перекроют 8 июля

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Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик

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Вечерний час пик в столице в пятницу, 7 июля, начнется в 16:00. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса со ссылкой на данные Центра организации дорожного движения (ЦОДД). В самые загруженные часы передвигаться по городу быстрее на метро.

Помимо этого, из-за надвигающегося на Москву ливня с грозой автомобилистов призвали быть бдительными за рулем. В период плохих погодных условий растет риск ДТП. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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