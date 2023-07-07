Центр Москвы перекроют 8 июля

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Новости часа: в РФ продлят программы льготных автокредитов

Новости часа: в РФ продлят программы льготных автокредитов

Новости часа: фестиваль "Дружба народов" пройдет на ВДНХ с 13 по 16 июля

Заммэра столицы Ликсутов заявил, что московские пассажиры воспринимают МЦД как метро

Более 22 тыс пассажиров перевезли новые электросуда по Москве-реке за две недели

"Актуальный репортаж": москвичам рассказали, как стать машинистом на БКЛ

В России предложили штрафовать автомобилистов за агрессивную езду

Более 1 млн человек в день перевозит БКЛ по будням – Ликсутов

Новости часа: в Кремле прокомментировали текущий курс российской валюты

В Минтрансе РФ заявили, что в выходные дни движение на Крымском мосту усложняется

Москвичам рассказали о модернизации станции для электромобилей в городе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программы льготных автокредитов в РФ продлят в этом году и сохранят на следующий год. Об этом рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Эстакада со стороны улицы Нижегородской на южный участок МСД готова на 85%. Это данные департамента строительства.

Вооруженные силы России отразили 10 атак ВСУ на донецком направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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