Новости часа: в РФ продлят программы льготных автокредитов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программы льготных автокредитов в РФ продлят в этом году и сохранят на следующий год. Об этом рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Эстакада со стороны улицы Нижегородской на южный участок МСД готова на 85%. Это данные департамента строительства.

Вооруженные силы России отразили 10 атак ВСУ на донецком направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.