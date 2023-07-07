Заммэра столицы Максим Ликсутов рассказал о проектах в сфере транспорта в 2023 году

Транспортный комплекс Москвы готовится к открытию пяти новых станций метро, двух депо, а также расширению железнодорожной и трамвайной инфраструктуры. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, в 2023 году в городе реализуются проекты, имеющие огромную важность для Москвы не только в настоящее время, но и на многие годы и десятилетия вперед. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.